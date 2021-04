L’Isola dei Famosi: ecco chi è il nuovo eliminato secondo i sondaggi (Di lunedì 12 aprile 2021) Il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi Questa sera va in onda su Canale 5 una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, e tutto inizia ad essere pronto per la diretta, che come al solito sarà condotta da Ilary Blasi. Al fianco della presentatrice, nelle vesti di opinionisti, troveremo nuovamente Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 12 aprile 2021) IldedeiQuesta sera va in onda su Canale 5 una nuova puntata dedei, e tutto inizia ad essere pronto per la diretta, che come al solito sarà condotta da Ilary Blasi. Al fianco della presentatrice, nelle vesti di opinionisti, troveremo nuovamente Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - Novella_2000 : L'Isola dei Famosi: chi sarà eliminato tra Andrea e Drusilla? I sondaggi #isola - AndreeCucc : RT @AndreeCucc: Quindi se non vediamo il grande fratello, LOL, uomini e donne, striscia, l’isola dei famosi eccettera siamo snob del cazzo.… - antonellaa262 : L’Isola dei Famosi 2021: stasera su Canale 5 l’ottava puntata del reality condotto da Ilary Blasi. In arrivo nuovi… - ve10ve : RT @pepmusicdream: Ma stasera guardando Report si è a rischio di querela? È meglio premunirsi e farlo con accanto un avvocato? Noto un'agit… -