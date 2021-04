L’Isola dei Famosi | Angela Melillo “smascherata” in diretta | cosa le accadrà questa settimana

Leggi su sologossip

(Di lunedì 12 aprile 2021) Nel corso dell’ottava puntata dedeiè stata letteralmente “”:leadesso? Quella andata in onda Lunedì 12 Aprile è stata una puntata dedeiparticolarmente intensa. Non soltanto perché, come annunciato ad inizio appuntamento dalla padrona di casa, le tre naufraghe di Parasite Island hanno avuto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.