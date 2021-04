Lippi | «Mio papà era antijuventino L’Avvocato mi disse una cosa»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 aprile 2021) Marcello, ex tecnico bianconero, ha parlato del suo arrivo alla Juve e ha raccontato alcuni aneddoti. Le sue parole Ospite a Ricomincio dal No, Marcelloha parlato di alcuni aneddoti della sua carriera e non solo. Le parole dell’ex tecnico della Juve. AVVOCATO – «era troppo forte, era fantastico. Lui non veniva neanche a vedere la Juve, andava a vedere l’Inter, il Milan. Questo perché quando andai alla Juve nel 1994 era dieci anni che non vinceva lo scudetto.un giorno era a vedere l’Inter, gli fecero un’intervista: ‘La Juve come la vede?’. In quell’anno la Ferrari stava andando male, un po’ come ora, e lui: ‘Mah è più facile che vinca il Mondiale la Ferrari che lo scudetto la Juve. Siamo diventati campioni d’Italia. Alla fine dell’anno ...