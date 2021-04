L’influenza della Cina nei Balcani è una sfida per l’Europa (Di lunedì 12 aprile 2021) Nei Balcani e nei paesi dell’est alla tradizionale presenza russa si è aggiunta quella cinese. Pechino presta soldi per guadagnare influenza politica. L’Unione europea non può stare a guardare. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 12 aprile 2021) Neie nei paesi dell’est alla tradizionale presenza russa si è aggiunta quella cinese. Pechino presta soldi per guadagnare influenza politica. L’Unione europea non può stare a guardare. Leggi

Advertising

e_trombino : @GianniMosella @mariorossiroma @LignRic @ReginaNera6 Già il fatto di chiamare la mascherina 'museruola' ti qualific… - CinoBalanico : @repubblica Non cercate delle venderlo come risultato della campagna vaccinale (al15% forse) perché è una cazzata.… - IvanaRicci2 : RT @linda_cavraro: @TEQUILA60502393 @GioChirilly Se la gente abbocca ancora alla storiella di una pandemia inventata che c’è una influenza… - ArtemisiaBa : –Il Principe Johannes Von Thurn und Taxis ,aristocratico europeo sotto l’influenza della sfera Rothschild, figlio d… - DavidCo23212387 : @micheleboldrin Considerando l’influenza che il Papa Re ha in Italia...e poi senti i giornalisti italioti che quand… -