Licenziamenti e attori che perdono la brocca | tutto su Criminal Minds

(Di lunedì 12 aprile 2021) Carlo Lanna É una tra le serie tv più famose del piccolo schermo. Dal 2 aprile tutti gli episodi disono disponibili su Disney+ per una lunga e terrificante maratona Un viaggio contorto negli abissi più profondi della mente umana. Così si potrebbe riassumere l’essenza di, serie tv americana di grande successo anche in Italia, che per un lungo periodo ha macinato un consenso dopo l’altro, diventando insieme a Law & Order e CSI una tra le crime series più longeve del piccolo schermo. In onda per la prima volta nel settembre del 2005 sul network della CBS,tra alti e bassi è stato trasmesso negli Usa fino al febbraio del 2020, concludendosi dopo 15 stagioni e dopo 324 episodi prodotti. L’ultimo episodio è stato trasmesso il ...