Libia, liberato il trafficante di esseri umani 'Bija': l'ex capo dei guardacoste di Zawiya era in carcere da ottobre (Di lunedì 12 aprile 2021) Accusato dalla Corte internazionale dell'Aja di crimini contro l'umanità, di essere il vertice di una vera e propria organizzazione criminale che gestiva il traffico di esseri umani dalla città costiera di Zawiya, di essere stato protagonista di sparatorie in mare e di aver lasciato affogare decine di migranti in fuga dalla Libia. Nonostante tutto questo, secondo quanto scrive Domani che cita fonti militari libiche, Abdul Raman al Milad, noto nel traffico internazionale come Bija, è stato scarcerato dalle autorità libiche, dopo l'arresto dell'ottobre scorso da parte della milizia "Rada", dell'allora Governo di accordo Nazionale guidato da Fayez al-Sarraj, e la carcerazione nella prigione di Tajoura. Una notizia che circolava da qualche giorno, anche in seguito alla nascita del nuovo ...

