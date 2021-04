LG OLED EVO G1 disponibile in Italia: fino a 77 pollici e perfetti anche per il GamingHDblog.it (Di lunedì 12 aprile 2021) I nuovi LG OLED EVO G1 sono stati presentati alla fine dello scorso anno e ne abbiamo parlato più volte nelle ultime settimane con approfondimenti sulla tecnologia e tutte le novità che offrono questi TV. Da pochi giorni sono finalmente disponibili in Italia con la vendita diretta al momento solo sul sito ufficiale LG a partire da 2499€ per la versione 55? fino ad arrivare ai 4999€ per il modello da ben 77?. I G1 sono TV di ultimissima generazione e sono al momento i top di gamma del produttore. Non solo offrono un miglioramento importante per quanto riguarda la luminosità del pannello, ma sono TV in grado di avere una qualità eccellente anche con le Console Next-Gen e sono considerati la migliore soluzione OLED anche per questa tipologia di utilizzo. Gli OLED evo ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 aprile 2021) I nuovi LGEVO G1 sono stati presentati alla fine dello scorso anno e ne abbiamo parlato più volte nelle ultime settimane con approfondimenti sulla tecnologia e tutte le novità che offrono questi TV. Da pochi giorni sono finalmente disponibili incon la vendita diretta al momento solo sul sito ufficiale LG a partire da 2499€ per la versione 55?ad arrivare ai 4999€ per il modello da ben 77?. I G1 sono TV di ultimissima generazione e sono al momento i top di gamma del produttore. Non solo offrono un miglioramento importante per quanto riguarda la luminosità del pannello, ma sono TV in grado di avere una qualità eccellentecon le Console Next-Gen e sono considerati la migliore soluzioneper questa tipologia di utilizzo. Glievo ...

