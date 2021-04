L’ex agente di Neymar: “È stato diverse volte vicino al Real. Quest’anno vincerà Champions e Pallone d’Oro” (Di lunedì 12 aprile 2021) Attraverso una intervista rilasciata a L’Equipe, Wagner Ribeiro ex agente di Neymar ha rivelato alcuni retroscena riguardanti O’Ney e un suo possibile approdo a Madrid. Queste le sue parole: “Già a 13 anni poteva finire al Real. È venuto in Spagna venti giorni con me e con suo padre. Il Real Madrid lo voleva, lo avrebbe comprato, ma alla fine suo padre ha deciso che era meglio che tornasse in Brasile, al Santos” Quando poi diventa una stella, il Real si fa di nuovo sotto:“Florentino pensava di averlo preso, ha accettato un’offerta che gli ho presentato io stesso. Avrebbe pagato 40 milioni al Santos e avrebbe dato a noi quello che volevamo. Ma il padre di Neymar ha chiesto tempo perchè suo figlio preferiva il Barça. Il Real ha insistito, ma Neymar non ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 aprile 2021) Attraverso una intervista rilasciata a L’Equipe, Wagner Ribeiro exdiha rivelato alcuni retroscena riguardanti O’Ney e un suo possibile approdo a Madrid. Queste le sue parole: “Già a 13 anni poteva finire al. È venuto in Spagna venti giorni con me e con suo padre. IlMadrid lo voleva, lo avrebbe comprato, ma alla fine suo padre ha deciso che era meglio che tornasse in Brasile, al Santos” Quando poi diventa una stella, ilsi fa di nuovo sotto:“Florentino pensava di averlo preso, ha accettato un’offerta che gli ho presentato io stesso. Avrebbe pagato 40 milioni al Santos e avrebbe dato a noi quello che volevamo. Ma il padre diha chiesto tempo perchè suo figlio preferiva il Barça. Ilha insistito, manon ...

