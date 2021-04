L’errore sui colori delle Regioni che ci farà richiudere sempre, Battiston: «Così abbiamo più morti degli altri» (Di lunedì 12 aprile 2021) I 21 parametri attualmente utilizzati per monitorare l’andamento della pandemia di Coronavirus «non bastano». E l’indice Rt, il valore che indica il numero di persone potenzialmente contagiabili per ogni caso positivo registrato, e che ha maggior peso nel cambio di colore e delle restrizioni delle diverse Regioni o Province autonome, a detta del fisico dell’Università di Trento Roberto Battiston semplicemente non può essere sufficiente a far scattare le misure perché poi siano efficaci. Secondo l’ex presidente dell’Agenzia spaziale italiana, nella variazione delle misure restrittive definite settimanalmente dalla Cabina di regia sulla base dei dati forniti dall’Iss e dal Ministero della Salute, non si tiene conto della «prevalenza», vale a dire del «numero di persone attualmente positive» che, ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 aprile 2021) I 21 parametri attualmente utilizzati per monitorare l’andamento della pandemia di Coronavirus «non bastano». E l’indice Rt, il valore che indica il numero di persone potenzialmente contagiabili per ogni caso positivo registrato, e che ha maggior peso nel cambio di colore erestrizionidiverseo Province autonome, a detta del fisico dell’Università di Trento Robertosemplicemente non può essere sufficiente a far scattare le misure perché poi siano efficaci. Secondo l’ex presidente dell’Agenzia spaziale italiana, nella variazionemisure restrittive definite settimanalmente dalla Cabina di regia sulla base dei dati forniti dall’Iss e dal Ministero della Salute, non si tiene conto della «prevalenza», vale a dire del «numero di persone attualmente positive» che, ...

