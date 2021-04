L’Equipe | Psg | rinnovo di Neymar più vicino Ma il Barcellona pressa

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 12 aprile 2021) Sulle colonne delsi parla deldicol Psg. Il club parigino si sta muovendo per trattenere il fuoriclasse brasiliano, ma non è tanto semplice mettere in atto un accordo totale. L’attuale contratto discade nel giugno del 2022 e il Psg non può permettersi di arrivare alla prossima stagione con un solo anno di contratto con l’esterno offensivo. Il quotidiano francese spiega come, sotto il punto di vista economico, l’accordo sia quasi raggiunto, mancano altri dettagli tra cui gli anni di contratto, ma soprattutto far resisteredalle sirene che arrivano da. Messi e compagni starebbero spingendo per un suo ritorno e il nuovo presidente Laporta sarebbe intenzionato a riportare il brasiliano in blaugrana. Foto: Twitter personale L'articolo ...