Legale del Milan | “Rosso a Ibra un equivoco In caso di squalifica ci sarà il ricorso”

(Di lunedì 12 aprile 2021) Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l’avvocato del, Leandro Cantamessa ha parlato delhimovic e dellaper un eventuale insulto all’arbitro Maresca. Queste le parole del: “mio figlio, con il sottoscritto, a rappresentare Zlatan in un percorsoancora non definito perché siamo in attesa della sentenza del Giudice Sportivo.fatto certamentenella malaugurata ipotesi che le giornate diperhimovic siano addirittura due o di più. Tutto dipende da ciò che il Signor Maresca ha scritto nel referto: se l’arbitro ha dei dubbi su quello che ha sentito, allora lo scriverà e la questione potrebbe avere un risvolto inatteso e clamoroso. ...

Ho ascoltato i sonori riprodotti - incalza il legale del Milan - : sono frasi innocenti, non c'è neanche una particolare vena polemica. Non so cosa l'arbitro ritenga di aver sentito, so che non ci ... Oltre a recare un grosso danno al Milan e ai fantallenatori di Ibrahimovic, l'espulsione dello svedese ha causato non poco stupore tra gli addetti ai lavori. Le frasi rivolte dall'attaccante rossonero ...