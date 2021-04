L’effetto Covid | quasi un milione di posti di lavoro persi nell’ultimo anno

Leggi su limemagazine.eu

(Di lunedì 12 aprile 2021) . La pandemia die le restrizioni messe in campo per contrastarla havuto effetti drammatici sull’occupazione in Italia: in un– tra febbraio 2020 e febbraio 2021 – gli occupati sono calati di 945mila unità. Alto il tasso di disoccupazione, ma sono gli inattivi ad aumentare esponenzialmente. Tra i giovani gli occupati diminuiscono di 159mila in unundi occupati in meno in un. E non parliamo di unqualsiasi. I dati dell’Istat relativi a febbraio 2021 permettono di fare un confronto impietoso con quelli dello scorso, stesso mese. L’ultimo prima che scoppiasse la pandemia dia marzo. Lo scorso febbraio gli occupati in Italia erano 22 milioni e 197mila, circa ...