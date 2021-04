Le scuole di Piacenza coinvolte nel Giro d’Italia (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – Un tempo quando passava il Giro d’Italia, la più famosa corsa ciclistica del nostro paese, ad uscire da casa non erano solo i grandi ma anche i bambini e i ragazzi. A Piacenza, in occasione della tappa della competizione ciclistica l’11 maggio, si torna a coinvolgere i più giovani attraverso due contest destinati agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del capoluogo. Leggi su dire (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – Un tempo quando passava il Giro d’Italia, la più famosa corsa ciclistica del nostro paese, ad uscire da casa non erano solo i grandi ma anche i bambini e i ragazzi. A Piacenza, in occasione della tappa della competizione ciclistica l’11 maggio, si torna a coinvolgere i più giovani attraverso due contest destinati agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del capoluogo.

