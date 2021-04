Le politiche di Biden sono sempre meno bipartisan?

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il presidente americano Joestato ammirato per la sua capacità di dialogare e concludere accordi. Tuttavia ora è criticato di attuare. Perché ledistanno subendo una rottura così netta con il suo passato? Forse perché negli ultimi decenni i repubblicani hanno spento ogni speranza

Ultime Notizie dalla rete : politiche Biden

Lemigratorie sono cambiate sotto la presidenza di, ma le immagini delle famiglie e dei bambini stipati, stesi a terra e separati da pareti di plastica nel centro migranti a Donna, ......anche dichiarazioni di buona volontà da entrambi i Paesi per normalizzare le relazioni. A ...volta la diplomazia israeliana influenzi le scelte dell'amministrazione di Joseph Robinette...Il presidente Joe Biden è sempre stato ammirato per la sua capacità di dialogare. Ma le politiche di Biden sono ancora bipartisan?Nella manovra di bilancio messa a punto per il 2022 il presidente americano cancella i fondi a favore della costruzione del muro ai confini tra Usa e Messico, compresi quelli già approvati dall’ammini ...