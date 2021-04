Le mani sul Donbass | di nuovo al centro del mondo Mosca | Così finisce male

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 12 aprile 2021) “La Russia ha al confine con l’Ucraina più truppe di quante non ne abbia mai avute dal 2014. Gli Stati Uniti sono sempre più preoccupati dalla recente escalation dell’aggressione russa nell’Est ucraino, tra cui i movimenti di truppe sul confine”. L’allarme lanciato giovedì dalla portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha riacceso i riflettori sul, l’unico conflitto ancora in corso in Europa. Gli attacchi militari della fine di marzo, quando quattro soldati dell’esercito ucraino sono rimasti uccisi, si sono protratti per settimane - fino a portare a venticinque le vittime ucraine uccise dall’inizio dell’anno - con accuse reciproche sulla matrice delle violenze. Per Kiev, che oggi ha dichiarato l’uccisione di un suo soldato vittima “di un attacco mirato lanciato dalle forze armate della Federazione Russa”, sono nove gli attacchi dei separatisti alle loro truppe, ...