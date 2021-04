Le mani della mafia sui carburanti: in corso operazione tra Lombardia, Campania, Puglia e Calabria, 45 arresti (Di lunedì 12 aprile 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato mafia e carburanti: infiltrazione del clan dei Casalesi e del clan Cicala nel lucroso mercato nei territori del Vallo di Diano e del Tarantino Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Salerno, Brescia, Napoli, Caserta, Cosenza e Taranto, i militari della Guardia di Finanza di Salerno e Taranto e i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno sono impegnati in un’operazione coordinata dalle Direzioni Distrettuali Antimafia di Potenza e Lecce, con l’esecuzione di due ordinanze applicative di misure cautelari personali e reali, emesse dai rispettivi GIP nei confronti di 45 persone, indagate per associazione per delinquere con l’aggravante del metodo mafioso, finalizzata alla commissione di gravi delitti contro il patrimonio, quali frodi in materia di ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato: infiltrazione del clan dei Casalesi e del clan Cicala nel lucroso mercato nei territori del Vallo di Diano e del Tarantino Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Salerno, Brescia, Napoli, Caserta, Cosenza e Taranto, i militariGuardia di Finanza di Salerno e Taranto e i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno sono impegnati in un’coordinata dalle Direzioni Distrettuali Antidi Potenza e Lecce, con l’esecuzione di due ordinanze applicative di misure cautelari personali e reali, emesse dai rispettivi GIP nei confronti di 45 persone, indagate per associazione per delinquere con l’aggravante del metodo mafioso, finalizzata alla commissione di gravi delitti contro il patrimonio, quali frodi in materia di ...

