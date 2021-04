Le Fate Ignoranti: ecco il cast della serie tv, reboot del film di Ferzan Özpetek (Di lunedì 12 aprile 2021) Le Fate Ignoranti, la serie - cast Sono passati vent’anni da quando nelle sale si sono affacciate le straordinarie Fate Ignoranti di Ferzan Özpetek. Ora, quattro lustri dopo, Disney+, all’interno del catalogo Star, è pronta ad accogliere una serie tv, reboot del celebre film, sempre realizzata dal regista turco. Composta da otto episodi, la nuova produzione potrà contare su un cast corale, in cui sono presenti diversi volti noti al pubblico italiano. Le Fate Ignoranti, la serie – Trama e cast La storia de Le Fate Ignoranti ruoterà, proprio come nel film, attorno ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 aprile 2021) Le, laSono passati vent’anni da quando nelle sale si sono affacciate le straordinariedi. Ora, quattro lustri dopo, Disney+, all’interno del catalogo Star, è pronta ad accogliere unatv,del celebre, sempre realizzata dal regista turco. Composta da otto episodi, la nuova produzione potrà contare su uncorale, in cui sono presenti diversi volti noti al pubblico italiano. Le, la– Trama eLa storia de Leruoterà, proprio come nel, attorno ...

Rossell41722255 : RT @ladyc8992: Ho letto la parte che Burak dovrà fare ne le fate ignoranti e sembra essere stata scritta per Gino. Hanno modificato un pers… - Manuela33332115 : @ladyc8992 Già viaggia a 6 metri da terra adesso che Sandokan è ancora in alto mare, avesse da fare pure 'le fate i… - Diregiovani : Dal successo de #LAmicaGeniale a #LeFateIgnoranti: @EduardoScarpet1 è il protagonista della prima serie di… - Elena04506712 : RT @lalala_ross: Cristiana Capotondi, Eduardo Scarpetta, Ambra Angiolini , Luca Argentero, Burak Deniz . - ladyc8992 : Ho letto la parte che Burak dovrà fare ne le fate ignoranti e sembra essere stata scritta per Gino. Hanno modificat… -