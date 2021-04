«Le fate ignoranti» | annunciato il cast della serie tv con Cristiana Capotondi e Luca Argentero

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 12 aprile 2021) Cristiana Capotondi come Margherita Buy. Disney, che fra le produzioni originali di Star ha ordinato un adattamento televisivo de Le fate ignoranti, ha reso nota la composizione del suo cast. E, nei panni che furono di Margherita Buy, vedova di un marito che ha scoperto gay, ha annunciato Cristiana Capotondi. L’attrice è stata scelta come protagonista della serie televisiva, alla cui sceneggiatura ha lavorato Ferzan Ozpetek, regista della pellicola originale. Al suo fianco, è stato assoldato Eduardo Scarpetta, amante omosessuale del marito defunto, il volto di Luca Argentero. Scarpetta, nell’adattamento Disney+, la cui data di uscita ancora non è chiara, ha ereditato il testimone di Stefano Accorsi, Michele nel film datato 2001.