‘Le avventure di Scrappy’ | il canale YouTube che racconta l’America del cane-robot Spot – Il video

L'apertura al mercato privato delle vendite di Spot, il robot progettato dall'azienda Boston Dynamics, pare stia cambiando qualcosa nella società americana, partendo da YouTube. Sulla piattaforma, infatti, è comparso un canale dal titolo Scrappy The robot Dog. Lo spazio racconta le "avventure" del robot quadrupede e della padrona, in quello che somiglia a tutti gli effetti al video-diario di un animale domestico. Dalle passeggiate al guinzaglio, tra la curiosità dei passanti e lo spavento di cani veri, fino al "primo bagnetto", il canale è finito nelle agende di alcuni media internazionali. «Sono soltanto un robot che sta conoscendo il mondo dove è stato costruito», si legge nella descrizione del canale.

