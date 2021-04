Lazio, prenotazione vaccino Covid al via per 60-61enni: come fare domanda, lista dei centri e moduli (Di lunedì 12 aprile 2021) Lazio, parte la prenotazione del vaccino anti Covid per i 60enne e i 61enni. Prosegue la campagna vaccinale Regionale e si estende ad un’altra fascia d’età. Si partirà domani con le prenotazioni aperte dalla mezzanotte. A comunicarlo è il portale Salute Lazio. Le prenotazioni la fascia d’età 61 – 60 anni (nati 1960 e 1961) partiranno martedi 13 aprile 2021 alle 00:00. Per registrarsi è necessario compilare il form a questo indirizzo. L’adesione alla vaccinazione è libera e volontaria. Possono prenotare la vaccinazione le persone assistite dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Lazio, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di famiglia convenzionato con il SSR della Regione Lazio. Attualmente i vaccini disponibili sono: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021), parte ladelantiper i 60enne e i. Prosegue la campagna vaccinale Regionale e si estende ad un’altra fascia d’età. Si partirà domani con le prenotazioni aperte dalla mezzanotte. A comunicarlo è il portale Salute. Le prenotazioni la fascia d’età 61 – 60 anni (nati 1960 e 1961) partiranno martedi 13 aprile 2021 alle 00:00. Per registrarsi è necessario compilare il form a questo indirizzo. L’adesione alla vaccinazione è libera e volontaria. Possono prenotare la vaccinazione le persone assistite dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di famiglia convenzionato con il SSR della Regione. Attualmente i vaccini disponibili sono: ...

Advertising

CorriereCitta : Lazio, prenotazione vaccino Covid al via per 60-61enni: come fare domanda, lista dei centri e moduli - vitcastagna : RT @moldoveanuFlor7: @baffi_francesco Mi dispiace per tutti cittadini della #Lombardia Sono fortunata ad abitare nel #Lazio qui score da o… - Franciscktrue : @faifra1 @CiccioniSe @marioricciard18 @Corriere @SaluteLazio Sto parlando del fatto che gli 80enni, nel Lazio, hann… - moldoveanuFlor7 : @baffi_francesco Mi dispiace per tutti cittadini della #Lombardia Sono fortunata ad abitare nel #Lazio qui score d… - dantecorneli : @fremebonda @Voormas @danffi Ovviamente vale solo se 1. sei tu che prenoti e 2. hai un modo relativamente semplice… -