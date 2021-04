L’avvocato del Milan: «Se le giornate di stop per Ibra saranno due faremo ricorso» (Di lunedì 12 aprile 2021) L’avvocato del Milan, Leandro Cantamessa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli in merito all’espulsione di Zlatan Ibrahimovic durante Parma-Milan. “Sarà mio figlio, con il sottoscritto, a rappresentare Zlatan in un percorso legale ancora non definito perché siamo in attesa della sentenza del Giudice Sportivo. Sarà fatto certamente ricorso nella malaugurata ipotesi che le giornate di squalifica per Ibrahimovic siano addirittura due. Tutto dipende da ciò che il Signor Maresca ha scritto nel referto: se l’arbitro ha dei dubbi su quello che ha sentito – e a quanto pare ha sentito male – allora lo scriverà e la questione potrebbe avere un risvolto inatteso e clamoroso. Se ammetterà di aver sbagliato, Ibra potrà giocare la prossima ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 aprile 2021)del, Leandro Cantamessa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli in merito all’espulsione di Zlatanhimovic durante Parma-. “Sarà mio figlio, con il sottoscritto, a rappresentare Zlatan in un percorso legale ancora non definito perché siamo in attesa della sentenza del Giudice Sportivo. Sarà fatto certamentenella malaugurata ipotesi che ledi squalifica perhimovic siano addirittura due. Tutto dipende da ciò che il Signor Maresca ha scritto nel referto: se l’arbitro ha dei dubbi su quello che ha sentito – e a quanto pare ha sentito male – allora lo scriverà e la questione potrebbe avere un risvolto inatteso e clamoroso. Se ammetterà di aver sbagliato,potrà giocare la prossima ...

