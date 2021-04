Laura Pausini riceve il suo Golden Globe | ecco la foto

(Di lunedì 12 aprile 2021) L’attesa è finita:ha ricevuto il suodopo un paio di settimane e lo mostra sui social condividendo la gioia con i fan Dopo la proclamazione della vittoria,ha ricevuto il suodirettamente a casa. La cantante ha da subito condiviso l’arrivo delcon la sua community. Su tutti i suoi canali social ha condiviso lain cui, vestita di bianco, tiene in mano ilcon un sorriso pieno. “Finally here! MyAward” ha scrittocome didascalia alla. La cantante italiana è la prima ...

fanpage : Bravissima Laura ??? - RadioSubasio : Laura Pausini, finalmente il Golden Globe è tra le sue mani - lavocedellapau : RT @lavocedellapau: Laura Pausini è la prima cantante italiana nella storia ad aver vinto un Grammy e un Golden Globe. - RADIOEFFEITALIA : Laura Pausini - Innamorata - GammaStereoRoma : Laura Pausini - Incancellabile -

