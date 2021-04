Latte | Dolomites Milk | a Bolzano 25 assunzioni grazie a contratto sviluppo con Invitalia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Latte Dolomites

Il Tempo

Grazie al finanziamento di Invitalia, un importante investimento per il polo produttivo dei derivati delnato dalla volontà di due grandi aziende altoatesineE' l'obiettivo raggiunto con la creazione dellaMilk, a Vandoies (Bolzano), impresa nata dalla comune volontà di due grandi aziende dell'Alto Adige, la Brimi - CentroBressanone e la ...Roma, 29 mar. (Labitalia) - Un polo per una produzione lattiero-casearia di nicchia, a filiera totalmente controllata e sostenibile e tecnologicamente innovativo. E’ l’obiettivo raggiunto con la creaz ...Grazie al finanziamento di Invitalia, un importante investimento per il polo produttivo dei derivati del latte nato dalla volontà di due grandi aziende altoatesine ...