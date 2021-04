L’album “Teatro d’ira – vol. I” dei Måneskin è stato il più venduto in Italia (Di lunedì 12 aprile 2021) Milano. Il nuovo album “Teatro d’ira – vol. I” dei Måneskin è stato il disco più venduto in Italia nella settimana di uscita, primo nella classifica dei cd e dei vinili; il disco ha totalizzato oltre 61 milioni di streaming e ha conquistato la sesta posizione nella Top 10 Global Album Debuts di Spotify; “Zitti e buoni”, il brano con cui hanno vinto il 71° festival di Sanremo, è certificato disco di platino. Scritto e composto interamente dalla band, “Zitti e buoni” conta oltre 27 milioni di streaming, un debutto d’eccezione nella posizione 106 della Billboard Global Excl. U.S. Chart ed è al terzo posto nella Top 10 dei singoli più venduti in Italia: è un brano carico, con sonorità crude e distorte, che ha la dimensione ‘live’ nel suo DNA, quella di ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 12 aprile 2021) Milano. Il nuovo album “– vol. I” deiil disco piùinnella settimana di uscita, primo nella classifica dei cd e dei vinili; il disco ha totalizzato oltre 61 milioni di streaming e ha conquila sesta posizione nella Top 10 Global Album Debuts di Spotify; “Zitti e buoni”, il brano con cui hanno vinto il 71° festival di Sanremo, è certificato disco di platino. Scritto e composto interamente dalla band, “Zitti e buoni” conta oltre 27 milioni di streaming, un debutto d’eccezione nella posizione 106 della Billboard Global Excl. U.S. Chart ed è al terzo posto nella Top 10 dei singoli più venduti in: è un brano carico, con sonorità crude e distorte, che ha la dimensione ‘live’ nel suo DNA, quella di ...

