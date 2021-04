Lady Gaga, il cinema e le serie tv: tutte le apparizioni della Germanotta, a partire dai Soprano (Di lunedì 12 aprile 2021) C’è grande attesa per vederla nel ruolo di di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci e mandante dell’omicidio del marito nel 1995. LEGGI ANCHE => Lady Gucci non faceva mai la doccia: la rivelazione “carceraria” di Sylvie Lubamba Ma non tutti sanno che Stefani Joanne Angelina Germanotta – meglio nota come Lady Gaga – non è alla prima da attrice, anzi: l’iconica popstar ha infatti recitato in diversi film e serie tv, in ruoli più o meno da protagonista. Da protagonista assoluta ha recitato a fianco di Bradley Cooper (anche regista del film) in ‘A star is born’, film 2018 e remake del musical chiamato in italiano ‘E’ nata una stella’, uscito per la prima volta nel 1937 e poi uscit nuovamente nel 1954 e nel 1976. Nella versione del 2018 Lady ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 12 aprile 2021) C’è grande attesa per vederla nel ruolo di di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci e mandante dell’omicidio del marito nel 1995. LEGGI ANCHE =>Gucci non faceva mai la doccia: la rivelazione “carceraria” di Sylvie Lubamba Ma non tutti sanno che Stefani Joanne Angelina– meglio nota come– non è alla prima da attrice, anzi: l’iconica popstar ha infatti recitato in diversi film etv, in ruoli più o meno da protagonista. Da protagonista assoluta ha recitato a fianco di Bradley Cooper (anche regista del film) in ‘A star is born’, film 2018 e remake del musical chiamato in italiano ‘E’ nata una stella’, uscito per la prima volta nel 1937 e poi uscit nuovamente nel 1954 e nel 1976. Nella versione del 2018...

