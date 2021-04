L’acqua radioattiva di Fukushima verrà riversata nell’oceano

Leggi su consumatore

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il governo giapponese ha deciso di riversareutilizzata per raffreddare i reattori di. Le polemiche. Il disastro diappartiene ancora al presente. Nonostante i media mondiali non tengano più in grande considerazione la catastrofe ecologica della centrale come all’epoca dell’incidente, lo smantellamento dell’impianto nucleare è ancora in corso. I media L'articolo proviene da Consumatore.com.