La zona rossa non ferma gli arrivi | oltre 600 persone controllate al porto di Olbia

Advertising

borghi_claudio : @mromanelli72 Ah quindi calano dopo tre settimane dalla zona rossa, buono a sapersi. No perchè sa, i positivi in tu… - insopportabile : Mi raccomando, festeggiamo l'ultimo giorno prima della zona rossa con una bella festa tutti insieme! - stebellentani : C’é un sacco di gente, davvero tanta, che pensa che il problema é che non siamo in una perenne zona rossa, con i Carabinieri a inseguirci. - FranzPeppe : RT @fanpage: Ibra viola le norme della zona rossa e si fa aprire un ristorante a Milano - lamarypopp : RT @bea3bell: Quando hanno manifestato le sardine il Viminale ha fatto una circolare ad hoc per consentire ai manifestanti di spostarsi tra… -

Ultime Notizie dalla rete : zona rossa

Adnkronos

In Italia lo Stato non esiste e quando diciamoè una presa in giro'.Ultimatum del governatore campano: "'200mila dosi entro aprile o Campania lascia Conferenza Stato - Regioni" La? "Una presa in giro". Il piano vaccini anti Covid? "Una volta completati fragili e ultra 80enni non intendiamo procedere esclusivamente per fasce d'età" quindi la Campania..."Questa è la settimana delle querele - ha scritto Zanni sul suo profilo ufficiale - Vediamo chi è il prossimo? Almeno questi personaggi, che non hanno capito che Facebook o Instagram non sono zona fr ..."Decentrare i centri per la vaccinazione anti Covid-19, prevedere la vaccinazione domiciliare per i soggetti vulnerabili e per gli over 80, rispettare ...