La Toscana e gli uffici di prossimità: una realtà da primato di accessibilità (Di lunedì 12 aprile 2021) Nel corso della visita all’ufficio di prossimità presso il Comune di Capannori, le autorità presenti ne hanno sottolineato le peculiarità. “Siamo stati la prima regione – afferma l’assessore regionale agli enti locali, alla semplificazione e alla legalità, Stefano Ciuoffo – insieme a Liguria e Piemonte, a presentare uno specifico progetto pilota, ottenendo un finanziamento di 2,35 milioni di euro dal Ministero di Giustizia. Questo ci ha permesso di organizzare molti uffici di prossimità. E’ mia e nostra intenzione di ampliare la dotazione dei servizi offerti, con l’attivazione delle credenziali Spid. Contiamo nel corso di quest’anno di far partire 13 uffici, proposti dai rispettivi comuni prima dello scoppio della Pandemia, che ha un po’ ritardato, ma non certo interrotto, i nostri programmmi. Gli ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 12 aprile 2021) Nel corso della visita all’o dipresso il Comune di Capannori, le autorità presenti ne hanno sottolineato le peculiarità. “Siamo stati la prima regione – afferma l’assessore regionale agli enti locali, alla semplificazione e alla legalità, Stefano Ciuoffo – insieme a Liguria e Piemonte, a presentare uno specifico progetto pilota, ottenendo un finanziamento di 2,35 milioni di euro dal Ministero di Giustizia. Questo ci ha permesso di organizzare moltidi. E’ mia e nostra intenzione di ampliare la dotazione dei servizi offerti, con l’attivazione delle credenziali Spid. Contiamo nel corso di quest’anno di far partire 13, proposti dai rispettivi comuni prima dello scoppio della Pandemia, che ha un po’ ritardato, ma non certo interrotto, i nostri programmmi. Gli ...

