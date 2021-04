“La sua malattia…”. Pupo, vita stravolta e dramma in famiglia: il racconto (Di lunedì 12 aprile 2021) Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi, tutto sulla malattia della madre. Un ospite d’eccezione nello studio di Domenica In. Di fronte alla conduttrice Mara Venier, il celebre cantante ed ex opinionista del GF Vip si è lasciato andare al dettagliato racconto su mamma Irene. Ma non sol, perché Pupo ha anche deciso di soffermarsi su alcuni momenti più salienti della sua vita e carriera. “Ho fatto tanti errori nella mia vita, li ho tutti pagati, ma sono una persona affidabile, onesta. Non so cosa potrà succedermi, ma se il finale è questo, io farei tutto quello che ho fatto. Il denaro è importante quando serve a difendere la tua dignità, mentre è maledetto quando si usa per umiliare gli altri”. Poi il ricordo di quel giorno di maggio 2020 quando mamma Irene è stata ricoverata per demenza senile.



