La settimana cruciale per il piano nazionale. Speranza: «Entro giugno tutti gli anziani vaccinati». Se le aziende consegnano in tempo (Di lunedì 12 aprile 2021) Le raccomandazioni su AstraZeneca, il nuovo piano vaccinale del commissario Figliuolo, e la scarsità di dosi denunciata dalle Regioni. Dopo una settimana intensa per la campagna vaccinale italiana contro il Coronavirus, il ministro della Salute prova a fare un po’ d’ordine rassicurando che le vaccinazioni in Italia stanno procedendo. «Questa settimana arriveranno le prime dosi. Saranno 4-500 mila ad aprile. E 7,3 milioni nel trimestre al momento», conferma Roberto Speranza a Repubblica parlando delle consegne della Johnson&Johnson. Un vaccino monodose che potrebbe quindi dare una boccata d’ossigeno ai tanti intoppi della campagna italiana. Speranza assicura che, alla luce del piano presentato da Figliuolo, che congela la somministrazione per categorie, la priorità sono le ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 aprile 2021) Le raccomandazioni su AstraZeneca, il nuovovaccinale del commissario Figliuolo, e la scarsità di dosi denunciata dalle Regioni. Dopo unaintensa per la campagna vaccinale italiana contro il Coronavirus, il ministro della Salute prova a fare un po’ d’ordine rassicurando che le vaccinazioni in Italia stanno procedendo. «Questaarriveranno le prime dosi. Saranno 4-500 mila ad aprile. E 7,3 milioni nel trimestre al momento», conferma Robertoa Repubblica parlando delle consegne della Johnson&Johnson. Un vaccino monodose che potrebbe quindi dare una boccata d’ossigeno ai tanti intoppi della campagna italiana.assicura che, alla luce delpresentato da Figliuolo, che congela la somministrazione per categorie, la priorità sono le ...

Advertising

orafinanza : Dopo la multa Alibaba prende il volo. Borse: si apre una settimana cruciale Leggi l'articolo:… - infoitinterno : Il ministro Speranza: 'Settimana cruciale per le riaperture' - QdSit : Quella che comincia oggi è una settimana cruciale per le riaperture: se il miglioramento della situazione epidemiol… - Paolo18030138 : RT @GDS_it: #Sicilia a rischio #zonarossa: settimana cruciale, per #Palermo lo spettro di un mese di restrizioni - messinagiovanni : Sicilia a rischio zona rossa: settimana cruciale, per Palermo lo spettro di un mese di restrizioni -