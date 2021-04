La Russia sta facendo passi avanti nella costruzione della sua internet indipendente (Di lunedì 12 aprile 2021) (foto: Mikhail Svetlov/Getty Images)Runet, la rete internet indipendente voluta dal Cremlino, sembra iniziare a dare i suoi frutti dopo anni di test. A pagarne le spese per ora è stato Twitter, che da un mese a questa parte ha iniziato a subire rallentamenti in tutta la Russia: è una ritorsione attuata a seguito del suo rifiuto di cancellare alcuni tweet ritenuti pericolosi dal governo russo. La richiesta di eliminazione era stata avanzata dal Roskomnadzor, l’autorità statale che si occupa delle comunicazioni online e della loro censura, a seguito delle proteste che nei mesi scorsi hanno mobilitato migliaia di sostenitori del principale avversario politico del presidente Vladimir Putin, Alexei Navalny, per chiederne la scarcerazione. All’inizio di marzo il Roskomnadzor ha quindi ordinato a Twitter di rimuovere 3.168 ... Leggi su wired (Di lunedì 12 aprile 2021) (foto: Mikhail Svetlov/Getty Images)Runet, la retevoluta dal Cremlino, sembra iniziare a dare i suoi frutti dopo anni di test. A pagarne le spese per ora è stato Twitter, che da un mese a questa parte ha iniziato a subire rallentamenti in tutta la: è una ritorsione attuata a seguito del suo rifiuto di cancellare alcuni tweet ritenuti pericolosi dal governo russo. La richiesta di eliminazione era stata avanzata dal Roskomnadzor, l’autorità statale che si occupa delle comunicazioni online eloro censura, a seguito delle proteste che nei mesi scorsi hanno mobilitato migliaia di sostenitori del principale avversario politico del presidente Vladimir Putin, Alexei Navalny, per chiederne la scarcerazione. All’inizio di marzo il Roskomnadzor ha quindi ordinato a Twitter di rimuovere 3.168 ...

