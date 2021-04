La resa di Jack Ma | Alibaba paga 2 | 7 miliardi all’Antitrust cinese e Ant group finisce sotto il controllo della banca centrale

(Di lunedì 12 aprile 2021)Ma, uomo più riccoCina, padrone e fondatore del colosso dell’e-commerce, dalla cui piattaforma transita un oggetto oggi cinque venduti nel paese, abbassa la testa. Averla alzata troppo, arrivando al punto di sbeffeggiare il modo in cui Pechino gestisce il sistemario, aveva indispettito, e non poco, le autorità del gigante asiatico. Due giorni faha accettato dire 2,7di dollari (2,3di euro)per chiudere l’istruttoria aperta a suo carico. Mossa che segna una tregua tra il gruppo dell’e-commerce e Pechino ma che non priva l’Antitrust di altri strumenti di pressione. Tutte le precedenti operazioni di acquisizione del gruppo possono ...

Advertising

obscurepurple : JACK GLIEL'HA RESA TI STA BENE CAZZO #DohaGP -

Ultime Notizie dalla rete : resa Jack

Il Fatto Quotidiano

...adatto alle vostre esigenze Ormai le cuffiette cablate sono diventate obsolete e vengono il... Cuffiette Bluetooth TWS Aukey EP - T21S: poca spesa, buonaQuesto modello è uno dei più economici ...L'Echo di quarta generazione dispone anche di unaux da 3,5 millimetri che permette di ... per cui offrono unadifferente. Per entrambi c'è comunque la possibilità di equalizzare il suono ...GENITORI VS INFLUENCER di Michela Andreozzi(Italia, 2021, durata 99’ guarda il trailer) con Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Giulia De Lellis, Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, ...Jack Ma è in anticipo su tutti ... alle accuse più che dubbie di corruzione fino a ritrovarsi in ginocchio sul patibolo – arrivi la resa dei conti. Quella definitiva.