La protesta degli ambulanti nel mercato di viale Vat | “Lo Stato ci ha dimenticati”

(Di martedì 13 aprile 2021) Si sono piazzati in mezzo al piazzale traVat e via Gorizia con i loro furgoni chiusi. Una fila di mezzi bianchi davanti ai quali una ventina di operatori si sono ritrovati perre contro le restrizioni della zona rossa.Chi vende prodotti per la casa, vestiti, intimo o materiali di ferramenta ha il divieto di vendere la propria merce. “Non ce la facciamo più – ammette il referente del Goia, il Gruppo organizzato indipendente, Dino Contro – glinon vanno discriminati. Chiediamo solo di poter lavorare come i nostri colleghi. Le perdite subite sono state ingenti in questi mesi di emergenza coronavirus, a fronte di ristori inconsistenti. Le regole vanno cambiate, per evitare di essere ancora penalizzati nel momento in cui dovessimo tornare in zona rossa” (Video di Alessandro Cesare)