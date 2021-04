La principessa Anna e la perdita del papà: «Non si è mai veramente pronti» (Di lunedì 12 aprile 2021) «Sai che succederà, ma non sei mai veramente pronto». Comincia così la tenera riflessione della principessa Anna riguardo la perdita di un genitore, nella fattispecie un padre. Il suo, il principe Filippo, è morto pochi giorni fa a 99 anni, lasciando una sensazione di vuoto all’interno della royal family: «Mio papà è stato il mio maestro, il mio sostenitore ed il mio critico», si legge sul profilo Instagram di casa Windsor.?? Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 aprile 2021) «Sai che succederà, ma non sei mai veramente pronto». Comincia così la tenera riflessione della principessa Anna riguardo la perdita di un genitore, nella fattispecie un padre. Il suo, il principe Filippo, è morto pochi giorni fa a 99 anni, lasciando una sensazione di vuoto all’interno della royal family: «Mio papà è stato il mio maestro, il mio sostenitore ed il mio critico», si legge sul profilo Instagram di casa Windsor.??

