La mamma di Mauro Romano non ha dubbi | la cicatrice sulla mano | anche lo sceicco ce l’ha

Una anticipazioni dal settimanale Oggi che nel numero in edicola domani, racconta un altro tassello della vicenda che vede la famiglia di Mauro Romano protagonista. Ormai i genitori del bambino scomparso da oltre 40 anni da Racale, in provincia di Lecce, sembrano non avere più dubbi e vorrebbero solo un contatto privato con l'uomo che credono essere loro figlio. Questa volta è mamma Bianca a parlare e a rivelare l'ennesimo tassello di questa vicenda. Già qualche anno fa la mamma di Mauro Romano fu colpita da una foto: era l'immagine di uno sceicco arabo in compagnia di una attrice italiana. Una foto che alla signora restò impressa perchè in quello sguardo aveva rivisto gli occhi di suo figlio.

