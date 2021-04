La malattia e il racconto, quando l'arte diventa cura (Di lunedì 12 aprile 2021) Anna Solaro, attrice e regista, ha scoperto di avere un cancro e ha scelto di condividere le sue ansie, le sue speranze e il suo lavoro su Facebook e in un libro Leggi su repubblica (Di lunedì 12 aprile 2021) Anna Solaro, attrice e regista, ha scoperto di avere un cancro e ha scelto di condividere le sue ansie, le sue speranze e il suo lavoro su Facebook e in un libro

Advertising

rep_genova : La malattia e il racconto, quando l'arte diventa cura [di Rosangela Urso] [aggiornamento delle 08:33] - rep_genova : La malattia e il racconto, quando l'arte diventa cura [di Rosangela Urso] [aggiornamento delle 06:22] - ObsoletusH : @ladyonorato la malattia per cui vengono tuttora assunte gravissime misure impedendo libertà costituzionali non è u… - redfox78312431 : @welikeduel @Pennacchiiiii è incredibile come il Pojana con quel suo personaggio ruvido , sia entrato nel cuore del… - GiuntiEditore : #FiorireTraLeRocce. In un libro il racconto di una rinascita dalla malattia allo #yoga, con parole che escono dal c… -