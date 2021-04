La Madonna ha promesso di operare miracoli alle Tre Fontane e così è accaduto (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono moltissime le guarigioni inspiegabili legate alla grotta delle Tre Fontane a Roma, dove la Vergine è apparsa e ha dato un messaggio di conversione. Questo perché la Vergine della Divina Rivelazione, presentandosi nella prima apparizione a Bruno Cornacchiola il 12 aprile 1947, aveva fatto una promessa: “Io convertirò i più ostinati, con miracoli che opererò L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono moltissime le guarigioni inspiegabili legate alla grotta delle Trea Roma, dove la Vergine è apparsa e ha dato un messaggio di conversione. Questo perché la Vergine della Divina Rivelazione, presentandosi nella prima apparizione a Bruno Cornacchiola il 12 aprile 1947, aveva fatto una promessa: “Io convertirò i più ostinati, conche opererò L'articolo proviene da La Luce di Maria.

