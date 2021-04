La Juve recupera Bonucci: tampone negativo al Covid (Di lunedì 12 aprile 2021) La Juventus recupera Leonardo Bonucci. Il club bianconero ha annunciato sul suo sito ufficiale che il tampone del calciatore è negativo al Covid. Bonucci può ritenersi guarito. Domani si unirà al resto del gruppo per l’allenamento. “Leonardo Bonucci ha effettuato, come da protocollo, due controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani pomeriggio presso il Training Center”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 aprile 2021) LantusLeonardo. Il club bianconero ha annunciato sul suo sito ufficiale che ildel calciatore èalpuò ritenersi guarito. Domani si unirà al resto del gruppo per l’allenamento. “Leonardoha effettuato, come da protocollo, due controlli con test molecolare () per-19 con esito. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani pomeriggio presso il Training Center”. L'articolo ilNapolista.

Advertising

tuttonapoli : UFFICIALE - La Juve recupera Bonucci: è guarito dal Covid-19 - napolista : La #Juve recupera #Bonucci: tampone negativo al Covid L’annuncio del club: “Il giocatore pertanto guarito e non più… - xxfrank35 : @alei1004 Ma scusa, io non sono avvocato di nessuno, ma questo cc ti sembra all'altezza della Juve? Poi che giochin… - LBremb11 : @mattiamelara__ @despecialuan Se li è fatti tutti e 2, dx e sx: problemi muscolari non ne sono mancati dal rientro… - DebiosCooper : RT @de_pinot: 11-4-2012 Juve-Lazio Pirlo recupera palla e serve Vidal. Vidal pressato gliela restituisce. Pirlo la tiene, si sposta verso s… -