La Gran Bretagna prova a ritornare alla normalità: riaprono pub e ristoranti (Di lunedì 12 aprile 2021) Oggi in Gran Bretagna riaprono pub e ristoranti, ma anche parrucchieri, barbieri e centri commerciali che erano stati chiusi per cercare di limitare la diffusione dei contagi da Covid 19. Queste le ... Leggi su globalist (Di lunedì 12 aprile 2021) Oggi inpub e, ma anche parrucchieri, barbieri e centri commerciali che erano stati chiusi per cercare di limitare la diffusione dei contagi da Covid 19. Queste le ...

Advertising

ricpuglisi : Il Papa darà il buon esempio partendo da Profima in Svizzera, Grolux in Gran Bretagna e Sopridex in Francia?… - Agenzia_Ansa : La Gran Bretagna torna alla normalità, file ad Oxford Street per lo shopping e pub aperti. E' scattata la 'fase 2'… - Agenzia_Ansa : FLASH | Gran Bretagna, è morto il principe Filippo. #ANSA - LIDAMUGNAI : RT @Agenzia_Ansa: Il principe Harry è arrivato in Gran Bretagna per partecipare ai funerali del nonno, il principe consorte Filippo. Rester… - Agenzia_Ansa : Il principe Harry è arrivato in Gran Bretagna per partecipare ai funerali del nonno, il principe consorte Filippo.… -