La funzione collettiva della leadership. Videointervista al Generale Fernando Giancotti, Presidente del CASD (Di lunedì 12 aprile 2021) Un dialogo con il Generale di Squadra Aerea Fernando Giancotti, Presidente del CASD, su temi inerenti la leadership e la sua importanza storica e contemporanea nella realizzazione di scopi comuni e appartenenti a tutta la collettività. Dalla prima leadership che dobbiamo imparare a fare, cioè quella su noi stessi, fino al pensiero strategico, un excursus su questa importante funzione collettiva. Generale di Squadra Aerea Fernando Giancotti, Presidente del CASD. Che cos'è il CASD? Il CASD è il Centro Alti Studi per la Difesa della Istituzione Vertice del Dicastero per l'alta formazione, la ricerca e ...

