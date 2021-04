La fuggitiva: quando va in onda la terza puntata? Anticipazioni e trama, quante puntate sono (Di lunedì 12 aprile 2021) La fuggitiva, l’ originale e affascinante action-thriller al femminile, di Rai 1 sta riscuotendo un enorme successo. Questa sera, lunedì 12 aprile, andrà in onda la seconda e attesa puntata con altri due episodi. Ma quando ci sarà la terza puntata? Cosa succederà? La fuggitiva: trama e quante puntate sono E’ la storia di una donna dal passato misterioso che, accusata della morte del marito, riesce a sfuggire all’estero. Da latitante Arianna inizierà una difficile indagine per scoprire la verità sull’omicidio del compagno. La fiction è una coproduzione Rai Fiction – Compagnia Leone Cinematografica, prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia e diretta da Carlo Carlei che ha firmato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021) La, l’ originale e affascinante action-thriller al femminile, di Rai 1 sta riscuotendo un enorme successo. Questa sera, lunedì 12 aprile, andrà inla sece attesacon altri due episodi. Maci sarà la? Cosa succederà? LaE’ la storia di una donna dal passato misterioso che, accusata della morte del marito, riesce a sfuggire all’estero. Da latitante Arianna inizierà una difficile indagine per scoprire la verità sull’omicidio del compagno. La fiction è una coproduzione Rai Fiction – Compagnia Leone Cinematografica, prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia e diretta da Carlo Carlei che ha firmato ...

Advertising

infoitcultura : Quando finisce La fuggitiva su Rai 1? - CorriereCitta : La fuggitiva: quando va in onda la terza puntata? Anticipazioni e trama, quante puntate sono #lafuggitiva - zazoomblog : Quando finisce La fuggitiva su Rai 1? - #Quando #finisce #fuggitiva - mony_carmy : La Rai comprasse i diritti per la formula 1 piuttosto...che mi deve le palle rotte per fiction che fanno pena tipo… - CheLamenta : @kewhudson Dopo aou in civil war capiamo che vive praticamente bloccata in casa, dopo è una fuggitiva e dopo infini… -