La fuggitiva | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

(Di lunedì 12 aprile 2021) Questa sera, lunedì 12 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda lade La, mini serie tv in quattro puntate per la regia di Carlo Carlei. Una produzione Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica, Prodotto da Francesco e Federico Scardamaglia. Protagonista Vittoria Puccini che ricopre il ruolo di Arianna, una donna di 38 anni la cui vita viene sconvolta da un evento drammatico: il marito viene ucciso. Ma vediamo insieme tutte lesullafiction.Lain onda oggi sarà ricca di colpi di scena. Arianna e Marcello cominceranno a ...

wam_the : La fuggitiva, seconda puntata: trama e anticipazioni - MontiFrancy82 : Secondo appuntamento, lunedì 12 aprile alle 21.25 su Rai1 con #LaFuggitiva. Anticipazioni - SMSNEWSOFFICIAL : Secondo appuntamento, lunedì 12 aprile alle 21.25 su Rai1 con #LaFuggitiva. Anticipazioni - UnDueTreBlog : "La fuggitiva" – Seconda puntata di lunedì 12 aprile 2021 – Anticipazioni e trama.

DEL SECONDO EPISODIO Nella seconda puntata della fiction La fuggitiva, vediamo Arianna e Marcello che si rifugiano nel campo rom di Fatima. Arianna aveva già avuto modo di frequentare questo luogo. Nel primo episodio, grazie all'aiuto di Marcello, Arianna capisce che intorno a Fabrizio c'erano persone sospette.