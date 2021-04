La fuggitiva | le anticipazioni della seconda puntata

Leggi su panorama

(Di lunedì 12 aprile 2021) Arianna non ha più dubbi dopo la morte del marito: attorno a Fabrizio, c'erano persone che nascondono una pesante verità. Dopo il successoprima, torna La, la serie di Rai1 con Vittoria Puccini, Eugenio Mastrandrea e Pina Turco, un action thriller che ha per protagonista un'eroina dal passato tragico e misterioso, oggi in fuga da tutti. Riuscirà a scoprire chi ha ucciso suo marito? Ecco cos'accadrà nel secondo episodiofiction diretta da Carlo Calei, in onda lunedì 12 aprile La, leGrazie al giornalista Marcello (Eugenio Mastrandrea), Arianna (Vittoria Puccini) parlando con la sorella di Bonzani, scoprono che quest'ultimo era in collera con il suo ex datore di ...