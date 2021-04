La fuggitiva: cosa è successo nella prima puntata, il riassunto (Di lunedì 12 aprile 2021) cosa è successo nella prima puntata de La fuggitiva, la serie tv in onda su Rai 1 lunedì scorso? La vita di Arianna, la protagonista, non può più essere la stessa dopo la morte di Fabrizio, suo marito, assessore all’urbanistica di un piccolo comune dell’hinterland torinese, ucciso. Vicino al luogo del delitto sono trovate prove apparentemente schiaccianti. Arianna è stata quindi accusata del crimine. Nel frattempo una donna si è presentata in commissariato per dichiarare di essere l’amante di Fabrizio. Che la gelosia sia stato il movente dell’omicidio? Pochi istanti prima dell’arresto Arianna però è riuscita a scappare portando con sé il figlio undicenne e a far perdere le sue tracce. Nessuno si capacita come una madre di famiglia, apparentemente innocua possa essere ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 aprile 2021)de La, la serie tv in onda su Rai 1 lunedì scorso? La vita di Arianna, la protagonista, non può più essere la stessa dopo la morte di Fabrizio, suo marito, assessore all’urbanistica di un piccolo comune dell’hinterland torinese, ucciso. Vicino al luogo del delitto sono trovate prove apparentemente schiaccianti. Arianna è stata quindi accusata del crimine. Nel frattempo una donna si è presentata in commissariato per dichiarare di essere l’amante di Fabrizio. Che la gelosia sia stato il movente dell’omicidio? Pochi istantidell’arresto Arianna però è riuscita a scappare portando con sé il figlio undicenne e a far perdere le sue tracce. Nessuno si capacita come una madre di famiglia, apparentemente innocua possa essere ...

