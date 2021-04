(Di lunedì 12 aprile 2021) L’abbiamo vista su star internazionali del calibro di Anne Hathaway e su volti noti nazionali come Cecilia Rodriguez: laa “”, dopo il suo boom negli anni ’70 con Brigitte Bardot, è il trend dell’estate che verrà! Si chiama Curtain Fringe ed è lapiù cool della prossima stagione! A metà tra un ciuffo spettinato e unatradizionale, laa “” è uno dei trend più in voga del momento, versatile e fresca, perfetta per esaltare lo sguardo e creare un effetto naturale e spettinato da good summer vibes. Lunghi o corti, mossi o lisci, la Curtain Fringe è la soluzione ideale per cambiaresenza stravolgerlo completamente, dando alle chiome un aspetto vagamente vintage e dal sapore anni ’70, ma anche contemporaneo e nuovo, ...

Più lunga di unatradizionale, inizia appena sotto gli occhi, si può portare di lato oppure aperta al centro o laterale. La curtain fringe , ovvero la, è uno dei big trend capelli dell'estate 2021. Secondo Adam Reed, hair stylist delle celeb, il motivo della sua popolarità è la sua versatilità. D'ispirazione Seventies, non è una ...... ha scelto Instagram per pubblicare una nuova foto del suo hair look dall'estetica anni Settanta , con corposa chioma castana lasciata sciolta e gonfia sulle spalle e una sensuale, ...La frangia a "tendina" è il beauty look dell'estate! L'abbiamo vista su star internazionali del calibro di Anne Hathaway e su volti noti nazionali come Cecilia Rodriguez: la frangia a "tendina", dopo ...Cool come lo stile delle ragazze francesi o più vaporosa d'ispirazione anni Settanta, la frangia a tendina si adatta a tutti i visi ed è molto versatile Più lunga di una frangia tradizionale, inizia ...