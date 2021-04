La Francia cancella i voli interni brevi (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – E’ argomento di discussione quanto annunciato dalla Francia, che abbandona la classica intermodalità treno-aereo per orientarsi sulla cancellazione delle rotte brevi a beneficio dello spostamento su ferro. In futuro, le destinazioni raggiungibili in due ore e mezza di treno non saranno servite da voli diretti. L’obiettivo del presidente francese Macron è abbattere le emissioni del 40% entro il 2030, riportandole ai livelli del 1990. Le rotte interne interessate da Parigi Orly sono quelle dirette a Bordeaux, Lione, Nantes, Rennes e la Lione-Marsiglia. Il provvedimento, già passato alla Camera e in attesa del sì del Senato prima della sua approvazione definitiva, rientra nell’accordo di aiuti finanziari per 7 miliardi concessi nel maggio 2020 ad Air France, che si è impegnata a cancellare ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – E’ argomento di discussione quanto annunciato dalla, che abbandona la classica intermodalità treno-aereo per orientarsi sullazione delle rottea beneficio dello spostamento su ferro. In futuro, le destinazioni raggiungibili in due ore e mezza di treno non saranno servite dadiretti. L’obiettivo del presidente francese Macron è abbattere le emissioni del 40% entro il 2030, riportandole ai livelli del 1990. Le rotte interne interessate da Parigi Orly sono quelle dirette a Bordeaux, Lione, Nantes, Rennes e la Lione-Marsiglia. Il provvedimento, già passato alla Camera e in attesa del sì del Senato prima della sua approvazione definitiva, rientra nell’accordo di aiuti finanziari per 7 miliardi concessi nel maggio 2020 ad Air France, che si è impegnata are ...

Troppe emissioni degli aerei, Parigi obbliga a prendere il treno Puoi arrivare a destinazione in treno e in meno di due ore e mezza? Allora non puoi prendere l’aereo. La proposta francese per tagliare le emissioni degli aerei ...

