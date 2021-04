La donna guarita da Covid-19 e morta tre ore dopo il vaccino Pfizer

(Di lunedì 12 aprile 2021) Unadi 83 anni ètre oreilessereda-19 a Rimini. Il figlio dell’anziana ha presentato un esposto in procura. Chiedendo di accertare le cause della morte e perché le hanno somministrato il siero 21 giornila guarigione. Nonostante, secondo l’uomo, si raccomandi di somministrarlo da tre a sei mesi. Lada-19 etre oreilLa storia è oggi sul Resto del Carlino. Laera costretta su una carrozzina e viveva in una casa di riposo della Valconca. Aveva contratto il coronavirus nel dicembre 2020. Ma non presentava sintomi gravi. ...

Un' è tre ore dopo aver ricevuto il . Ladi 83 anni, ricoverata in una Rsa della provincia di , si era amallata di , ma erae ora per la sua morte il ha presentato un alla Procura della Repubblica. Secondo quanto riportano i ...Viene vaccinata subito dopo esseredal Covid e muore tre ore dopo l'iniezione. Per fare chiarezza su quanto accaduto alla, una pensionata di 83 anni, il figlio ha presentato un esposto alla procura di Rimini. L'uomo - che ...RIMINI - Meno di 3 ore dopo aver fatto il vaccino Pfizer un'anziana di 83 anni è deceduta. Le indagini sono in corso per capire se vi è correlazione. La ...Un'anziana è morta tre ore dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer. La donna di 83 anni, ricoverata in una Rsa della provincia di Rimini, si era amallata di Covid, ma era guarita e ora per la sua morte ...