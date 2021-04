«La donna alla finestra» | il nuovo thriller con Amy Adams e Gary Oldman arriva su Netflix

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 12 aprile 2021) A quasi un anno e mezzo dalla diffusione del primo trailer La donna alla finestra, il nuovo film di Joe Wright, già regista de L’ora più buia e di Espiazione, è finalmente pronto per essere visto dal pubblico. Dopo una produzione molto travagliata partita con la Twenty Century Fox e proseguita con la Disney fino allo scoppio della pandemia, a fare il passo successivo è stata Netflix che, infatti, distribuirà il film in tutto il mondo a partire dal 14 maggio, un anno esatto dopo l’annuncio dell’uscita in sala. https://www.youtube.com/watch?v=BEVkDRUSW60