La Davis sbarca a Torino | dopo le Finals arriva l' Italia

Advertising

_Introducing_me : RT @GeorgeSpalluto: La Coppa Davis sbarca a Torino! Dal 25 novembre, dopo le #Atpfinals si giocheranno a Torino due gironi e un quarto di f… - GeorgeSpalluto : La Coppa Davis sbarca a Torino! Dal 25 novembre, dopo le #Atpfinals si giocheranno a Torino due gironi e un quarto… - Gazzetta_it : La Davis a #Torino: dopo le #AtpFinals arriva l’Italia #DavisCup -

Ultime Notizie dalla rete : Davis sbarca

La Gazzetta dello Sport

Sarà sempre il PalaAlpitour a ospitare laa Torino dal 25 novembre al 5 dicembre, subito dopo aver vissuto la prima edizione delle Atp Finals sul suo veloce indoor. Ogni arena vedrà in campo il ...In Optimist Checco è 'bravino', ma cresce veloce, a 13 anni è 'possente' esul Laser. La ... Chi considera i suoi maestri velici? 'Ho imparato tanto da molti: Torben Grael, Rod, il mio ...Dopo aver conquistato le Atp Finals (quest’anno al via il 14 novembre), il PalaAlpitour del capoluogo piemontese è stato ufficializzato come una delle tre sedi che ospiteranno le Finali di Coppa Davis ...