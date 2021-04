La Dad allontana i ragazzi dalla scuola | crescono gli abbandoni in ogni Regione

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 12 aprile 2021) Un picco drammatico, con numeri sempre più preoccupanti: quelli deie delle ragazze che decidono di fare un passo indietro e abbandonare il percorso scolastico, in crescita con il passaggio alla didattica a distanza dopo l’inizio della pandemia. I dati che arrivano dalle Regioni italiane sono terribili: secondo la procura minorile di Cagliari, in un solo mese sono arrivate 300 segnalazioni di interruzione della frequenza scolastica a fronte dei 700 aperti in media in un anno. Situazione simile a Napoli, dove in un mese e mezzo sono arrivate dale scuole 900 segnalazioni (erano state 800 in tutto il 2019). L’allarme è stato lanciato dai magistrati dei tribunali per i minorenni, i primi ad accorgersi di come la tanto discussa Dad abbia favorito la dispersione scolastica. Un trend che non riguarda solo il sud, visto che anche in Lombardia secondo l’assessorato ...